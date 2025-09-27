Сборные Италии и Болгарии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу
Мужская сборная Италии вышла в финал чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.
В полуфинале итальянцы победили команду Польши со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).
Итальянцы являются действующими чемпионами мира, в 2022 году они обыграли поляков в решающем матче. Также Италия побеждала на ЧМ в 1990, 1994 и 1998 годах.
Во втором полуфинале Болгария ранее обыграла Чехию — 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).
Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.
Сборная России была отстранена от международных турниров с 2022 года после начала военной операции на Украине.
