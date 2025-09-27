Сборная Болгарии впервые в истории вышла в финал ЧМ по волейболу

Болгарские волейболисты в полуфинале обыграли в четырех сетах Чехию. Другой финалист определится в противостоянии сборных Польши и Италии

Фото: FOT. ANNA KLEPACZKO / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мужская сборная Болгарии вышла в финал чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.

В полуфинале болгары обыграли команду Чехии со счетом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Сборная Болгарии впервые в своей истории сыграет в финале ЧМ. Лучшим результатом болгарской команды на чемпионатах мира было серебро в 1970 году (тогда на турнире не было плей-офф).

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая во втором полуфинале позднее 27 сентября сыграет с Польшей.

Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.

Сборная России была отстранена от международных турниров с 2022 года после начала военной операции на Украине.