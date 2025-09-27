 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Акрон 1 1,7 x 4 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Рубин 1 1,9 x 3,7 2 4,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,6 x 3,75 2 2,09 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,17 x 8 2 17 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,9 x 3,5 2 4,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,08 x 3,35 2 3,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,25 x 5,8 2 11,5 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,3 2 10,5 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Сборная Болгарии впервые в истории вышла в финал ЧМ по волейболу

Болгарские волейболисты в полуфинале обыграли в четырех сетах Чехию. Другой финалист определится в противостоянии сборных Польши и Италии
Фото: FOT. ANNA KLEPACZKO / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: FOT. ANNA KLEPACZKO / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мужская сборная Болгарии вышла в финал чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.

В полуфинале болгары обыграли команду Чехии со счетом 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Сборная Болгарии впервые в своей истории сыграет в финале ЧМ. Лучшим результатом болгарской команды на чемпионатах мира было серебро в 1970 году (тогда на турнире не было плей-офф).

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая во втором полуфинале позднее 27 сентября сыграет с Польшей.

Финал и матч за третье место пройдут 28 сентября.

Сборная России была отстранена от международных турниров с 2022 года после начала военной операции на Украине.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
волейбол
Материалы по теме
Болгарские волейболисты победили США в четвертьфинале ЧМ, уступая 0:2
Спорт
Чешские волейболисты впервые за 55 лет поборются за медали ЧМ
Спорт
Бразилия показала худший результат на чемпионатах мира по волейболу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Как изменение НДС повлияет на малый бизнес в РоссииПодписка на РБК, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Дроны ВСУ пытались атаковать промышленные объекты в Астраханской области Политика, 11:56
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 25 Общество, 11:53
Российского паралимпийца лишили медали на ЧМ по легкой атлетике Спорт, 11:45
В Ленобласти по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержали 13 человек Общество, 11:35
Побалуйте себя лучшими российскими винами Вино, 11:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Сборная Болгарии впервые в истории вышла в финал ЧМ по волейболу Спорт, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Папе римскому подарили руль от болида «Формулы-1» Спорт, 11:12
СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Алексея Лихачева Политика, 11:06
Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова Общество, 11:02
Минюст США запросил данные о прокуроре, которая вела дело против Трампа Политика, 10:58
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме Политика, 10:40