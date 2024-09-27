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СКА победил «Северсталь» в матче КХЛ с 13 шайбами

Встреча завершилась со счетом 8:5. В первом периоде команды побили два рекорда лиги по скорострельности
Фото: телеграм-канал ХК СКА
Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 8:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Валентин Зыков (8-я и 29-я минуты), Михаил Воробьев (9), Иван Демидов (13), Владимир Алистров (14), Марат Хайруллин (15), Василий Глотов (37) и Арсений Грицюк (40). У проигравших отличились Никита Коростелев (7), Руслан Абросимов (8), Кирилл Пилипенко (35), Данил Аймурзин (48) и Адам Лишка (55).

СКА и «Северсталь» побили два рекорда по скорострельности в КХЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК СКА

СКА и «Северсталь» в первом периоде побили два рекорда по скорострельности в КХЛ — семь шайб были заброшены за 14 минут и 55 секунд с начала игры, в целом эти шайбы побывали в воротах обеих команд за восемь минут и три секунды.

СКА набрал 13 очков в девяти матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. У «Северстали» 10 очков в 10 встречах и шестое место.

В следующем матче СКА, одержавший пятую победу подряд, 29 сентября примет китайский «Куньлунь», «Северсталь» в тот же день в гостях сыграет с минским «Динамо».

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