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СКА и «Северсталь» побили два рекорда по скорострельности в КХЛ

Первый период матча завершился со счетом 5:2. Семь шайб были заброшены за 14 минут и 55 секунд с начала игры, в целом эти шайбы побывали в воротах обеих команд за восемь минут и три секунды
Фото: телеграм-канал ХК СКА
Фото: телеграм-канал ХК СКА

Петербургский СКА и череповецкая «Северсталь» в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ установили два рекорда Лиги по скорострельности. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Первая 20-минутка встречи, которая проходит в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2.

Были побиты следующие рекорды:

  • Семь шайб с начала матча — 14 минут 55 секунд. Предыдущий рекорд (14:59) был установлен 3 февраля 2013 года в матче между братиславским «Слованом» и пражским «Львом»;
  • Семь шайб в течение матча — за восемь минут и три секунды. Предыдущий рекорд (8:07) был установлен 15 января 2024 года в матче между нижегородским «Торпедо» и магнитогорским «Металлургом».

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Кроме того, по ходу периода травму получил лидер СКА Евгений Кузнецов. Обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона» потянулся за высоко летящей шайбой, а потом почувствовал боль в руке, и его увели в раздевалку.

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