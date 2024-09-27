 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лучший игрок Евро-2024 выбыл до конца сезона из-за травмы

Лучший игрок Евро-2024 Родри выбыл до конца сезона из-за травмы колена
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри порвал «кресты» 22 сентября в матче против «Арсенала» и перенес операцию
Родри
Родри (Фото: IMAGO / Mark Cosgrove / News Images / Global Look Press)

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри выбыл до конца сезона из-за травмы правого колена. Об этом журналистам сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.

«Сегодня утром ему сделали операцию — на передней крестообразной связке и мениске. Так что в следующем сезоне он вернется. Этот сезон для него закончен», — цитирует Гвардиолу Би-би-си.

Marca узнала о планах «Манчестер Сити» продлить контракт с Холандом
Спорт
Эрлинг Холанд

Родри получил эту травму 22 сентября в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала» (2:2). Испанец вышел в стартовом составе и был заменен на 22-й минуте.

Ранее испанец говорил, что футболисты близки к тому, чтобы устроить забастовку из-за растущей нагрузки. В прошлом сезоне Родри провел 63 матча за клуб и сборную, а в этом сезоне сыграл бы еще больше из-за обновленной Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Родри — победитель Евро-2024 и Лиги наций со сборной Испании, четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». На Евро-2024 Родри признали лучшим футболистом турнира.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити Английская премьер-лига (АПЛ) Родри Хосеп Гвардиола
Материалы по теме
«Манчестер Сити» подтвердил травму колена у лучшего игрока Евро-2024
Спорт
Сотый гол Холанда помог «Манчестер Сити» сыграть вничью с «Арсеналом»
Спорт
«Манчестер Сити» пропустил на 22-й секунде, но выиграл матч АПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 103,19 (-0,28) Инвестиции, 26 сен, 17:40 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 92,41 (+0,02) Инвестиции, 26 сен, 17:40
В Петербурге задержали «оштрафовавшего» пенсионерку за переход дорогиОбщество, 17:47
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в СШАПолитика, 17:35
В Балакове задержали подозреваемую в убийстве соперницы из ревностиОбщество, 17:33
В какие криптовалютные сети переходил капитал в сентябре. Топ-4 проектаКрипто, 17:20
Лукашенко рассказал о планах создать белорусский мобильный телефонТехнологии и медиа, 17:17
Иноагентами признали центр «Досье», Гениса и экс-главу «Большой книги»Политика, 17:11
На ряде улиц Москвы с платной парковкой осенью пересмотрят тарифыГород, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Винер назвала свою зарплату в федерации художественной гимнастикиСпорт, 16:59
Внутренний туризм и рынок краткосрочной аренды: перспективы и трендыОтрасли, 16:55
Трамп заявил о намерении обсудить с Зеленским мирные переговорыПолитика, 16:54
Лучший игрок Евро-2024 выбыл до конца сезона из-за травмыСпорт, 16:53
Минобороны отчиталось об ударах по аэродромам ВСУПолитика, 16:38
Медведев пригрозил оставить «мокрое место» в ответ на превентивный ударПолитика, 16:35
Ракова рассказала о праздничной программе Дня среднего профобразованияГород, 16:34