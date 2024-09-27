Лучший игрок Евро-2024 выбыл до конца сезона из-за травмы
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри выбыл до конца сезона из-за травмы правого колена. Об этом журналистам сообщил главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола.
«Сегодня утром ему сделали операцию — на передней крестообразной связке и мениске. Так что в следующем сезоне он вернется. Этот сезон для него закончен», — цитирует Гвардиолу Би-би-си.
Родри получил эту травму 22 сентября в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала» (2:2). Испанец вышел в стартовом составе и был заменен на 22-й минуте.
Ранее испанец говорил, что футболисты близки к тому, чтобы устроить забастовку из-за растущей нагрузки. В прошлом сезоне Родри провел 63 матча за клуб и сборную, а в этом сезоне сыграл бы еще больше из-за обновленной Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
Родри — победитель Евро-2024 и Лиги наций со сборной Испании, четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». На Евро-2024 Родри признали лучшим футболистом турнира.
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