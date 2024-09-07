Marca узнала о планах «Манчестер Сити» продлить контракт с Холандом
«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, стороны близки к соглашению. Об этом сообщает Marca.
Контракт 24-летнего форварда действует до 30 июня 2027 года, а английский клуб уже сейчас хочет его продлить. Представители «Манчестер Сити» провели несколько встреч с агентом Холанда Рафаэлой Пиментой.
После продления контракта Холанд должен стать самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Сити», опередив бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, который получает €24 млн в год.
Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за €60 млн. В 102 матчах за английский клуб норвежец забил 97 голов.
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