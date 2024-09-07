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Marca узнала о планах «Манчестер Сити» продлить контракт с Холандом

Marca: «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с Холандом
Представители «Манчестер Сити» уже провели несколько встреч с агентом норвежского форварда, стороны близки к соглашению. После продления контракта Холанд должен стать самым высокооплачиваемым футболистом в клубе
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении контракта с норвежским нападающим Эрлингом Холандом, стороны близки к соглашению. Об этом сообщает Marca.

Контракт 24-летнего форварда действует до 30 июня 2027 года, а английский клуб уже сейчас хочет его продлить. Представители «Манчестер Сити» провели несколько встреч с агентом Холанда Рафаэлой Пиментой.

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После продления контракта Холанд должен стать самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Сити», опередив бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне, который получает €24 млн в год.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года за €60 млн. В 102 матчах за английский клуб норвежец забил 97 голов.

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Футбол Манчестер Сити Эрлинг Холанд Английская премьер-лига (АПЛ)
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