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Авербух назвал небольшой запрошенную Загитовой сумму на ледовое шоу

Авербух назвал небольшой суммой запрошенные Загитовой ₽74 млн на ледовое шоу
Олимпийская чемпионка запросила грант в размере 74,798 млн руб. на проведение шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. По словам Авербуха, для большого спектакля это небольшая сумма, но фигуристке следует также вложить свои деньги
Илья Авербух
Илья Авербух (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Запрошенные олимпийской чемпионкой Пхёнчхана по фигурному катанию Алиной Загитовой 74,798 млн руб. на постановку ледового шоу являются небольшой суммой, заявил ТАСС серебряный призер Игр в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.

На прошлой неделе стало известно, что 22-летняя Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.

«Вообще, для организации большого проекта эта сумма небольшая, потому что любое шоу, если мы действительно говорим о большом шоу или спектакле, стоит таких средств. Но вопрос в том, что нужно еще искать свои деньги», — сказал Авербух.

Загитова запросила у президентского фонда грант в ₽74 млн на ледовое шоу
Спорт
Алина Загитова

В проекте Загитовой нет софинансирования, она запросила на него сразу все необходимую сумму. Авербух отметил, что обычно у государства просят сумму, которая вполовину меньше денег, найденных самим организатором.

После своей заявки на грант Загитова столкнулась в Сети с серьезной критикой. После этого она объяснила отсутствие софинансирования в проекте недостаточным опытом участия в подобных конкурсах и пообещала в следующий раз исправить этот недочет.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце августа в Казани состоялась премьера дебютного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Алина Загитова Илья Авербух
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