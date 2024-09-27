Авербух назвал небольшой запрошенную Загитовой сумму на ледовое шоу
Запрошенные олимпийской чемпионкой Пхёнчхана по фигурному катанию Алиной Загитовой 74,798 млн руб. на постановку ледового шоу являются небольшой суммой, заявил ТАСС серебряный призер Игр в Солт-Лейк-Сити в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
На прошлой неделе стало известно, что 22-летняя Загитова подала заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 74,798 млн руб. на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге в 2025 году.
«Вообще, для организации большого проекта эта сумма небольшая, потому что любое шоу, если мы действительно говорим о большом шоу или спектакле, стоит таких средств. Но вопрос в том, что нужно еще искать свои деньги», — сказал Авербух.
В проекте Загитовой нет софинансирования, она запросила на него сразу все необходимую сумму. Авербух отметил, что обычно у государства просят сумму, которая вполовину меньше денег, найденных самим организатором.
После своей заявки на грант Загитова столкнулась в Сети с серьезной критикой. После этого она объяснила отсутствие софинансирования в проекте недостаточным опытом участия в подобных конкурсах и пообещала в следующий раз исправить этот недочет.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В конце августа в Казани состоялась премьера дебютного ледового шоу Загитовой «Хранители времени».
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