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СКА расторг контракт с российским хоккеистом ради новичка из НХЛ

СКА расторг контракт с Галимовым ради новичка из НХЛ Деанджело
Эмиль Галимов выступал за петербургский клуб с 2020 года, но теперь его покинул, чтобы освободить место под потолком зарплат для американского защитника Тони Деанджело
Эмиль Галимов
Эмиль Галимов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский СКА расторг контракт с нападающим Эмилем Галимовым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Галимов выступал за СКА с 2020 года, но в нынешнем сезоне 32-летний форвард не провел ни одного матча.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Галимова планировали отдать в «Барыс», чтобы освободить место под потолком зарплат для американского новичка Тони Деанджело. Но обмен был заблокирован КХЛ, потому что по регламенту из одного клуба в другой нельзя перейти более чем трем игрокам.

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Роман Ротенберг

Деанджело, который провел восемь сезонов в НХЛ, подписал контракт со СКА 23 сентября.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил в своем телеграм-канале, что Деанджело проведет дебютный матч против череповецкой «Северстали» 27 сентября. При этом Ротенберг отметил, что «своих мы не бросаем» и Галимов продолжит тренироваться и играть в «СКА-Неве» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), пока для него продолжат искать вариант в КХЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург Тони Деанджело Роман Ротенберг
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