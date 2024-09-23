СКА объявил о переходе игравшего за четыре клуба НХЛ Тони Деанджело

СКА объявил о переходе игравшего за четыре клуба НХЛ американца

28-летний защитник Тони Деанджело подписал контракт на год. Ротенберг назвал его одним из самых сильных легионеров в КХЛ

Тони Деанджело и Роман Ротенберг (Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга)

Американский защитник Тони Деанджело, в прошлом сезоне игравший в НХЛ за «Каролина Харрикейнз», подписал контракт со СКА, сообщил в телеграм-канале главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

«Я всегда говорил, что нашей лиге нужны самые сильные легионеры, и Тони, без сомнения именно такой игрок», — написал Ротенберг.

28-летний американец сообщил «Матч ТВ», что подписал контракт на год и очень счастлив.

В НХЛ Деанджело провел восемь сезонов. Помимо «Каролины», из которой в межсезонье в СКА уехал Евгений Кузнецов, он выступал за «Аризона Койотис», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз».

СКА в семи матчах нового сезона одержал четыре победы и занимает пятое место в Западной конференции.