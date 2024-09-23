СКА объявил о переходе игравшего за четыре клуба НХЛ американца
Американский защитник Тони Деанджело, в прошлом сезоне игравший в НХЛ за «Каролина Харрикейнз», подписал контракт со СКА, сообщил в телеграм-канале главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.
«Я всегда говорил, что нашей лиге нужны самые сильные легионеры, и Тони, без сомнения именно такой игрок», — написал Ротенберг.
28-летний американец сообщил «Матч ТВ», что подписал контракт на год и очень счастлив.
В НХЛ Деанджело провел восемь сезонов. Помимо «Каролины», из которой в межсезонье в СКА уехал Евгений Кузнецов, он выступал за «Аризона Койотис», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия Флайерз».
СКА в семи матчах нового сезона одержал четыре победы и занимает пятое место в Западной конференции.
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