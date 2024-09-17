Роман Ротенберг предложил судье поспорить на $1 млн во время матча КХЛ

Это произошло во время матча против ярославского «Локомотива», когда главный тренер СКА пытался доказать, что игрок его команды не нарушал правила. Арбитр ответил Ротенбергу, что у него нет $1 млн

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер клуба СКА Роман Ротенберг предлагал судье во время матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» поспорить на $1 млн. Видео с этим моментом было опубликовано на YouTube-канале лиги.

В концовке третьего периода во время одного из спорных моментов с удалением игрока петербургского клуба Ротенберг заявил судье, что игрок «Локомотива» толкнул соперника из СКА на вратаря.

«Могу поспорить с вами на миллион долларов», — заявил Ротенберг.

Арбитр отказался, заявив, что лично у него такой суммы нет.

«Локомотив» в итоге реализовал это удаление и выиграл матч со счетом 2:0.

В этом сезоне Ротенберг сделал уже несколько резонансных заявлений. После поражения от «Трактора» он заявил, что негативные комментарии про его клуб пишут из-за рубежа, а после дебютного гола 18-летнего Ивана Демидова сказал, что эту шайбу увидели «даже в Индии и ЮАР».