Роман Ротенберг предложил судье поспорить на $1 млн во время матча КХЛ
Главный тренер клуба СКА Роман Ротенберг предлагал судье во время матча регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива» поспорить на $1 млн. Видео с этим моментом было опубликовано на YouTube-канале лиги.
В концовке третьего периода во время одного из спорных моментов с удалением игрока петербургского клуба Ротенберг заявил судье, что игрок «Локомотива» толкнул соперника из СКА на вратаря.
«Могу поспорить с вами на миллион долларов», — заявил Ротенберг.
Арбитр отказался, заявив, что лично у него такой суммы нет.
«Локомотив» в итоге реализовал это удаление и выиграл матч со счетом 2:0.
В этом сезоне Ротенберг сделал уже несколько резонансных заявлений. После поражения от «Трактора» он заявил, что негативные комментарии про его клуб пишут из-за рубежа, а после дебютного гола 18-летнего Ивана Демидова сказал, что эту шайбу увидели «даже в Индии и ЮАР».
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