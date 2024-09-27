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Андреева и Шнайдер выиграли первый совместный парный матч после Олимпиады

Российские теннисистки, которые завоевали серебро на Олимпиаде в Париже, в первом круге в Пекине разгромили японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира WTA в Пекине в парном разряде.

Они впервые после Олимпиады в Париже сыграли вместе. В первом круге россиянки обыграли японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми со счетом 6:0, 6:2.

Следующими соперницами Шнайдер и Андреевой будут победители противостояния Людмила Киченок (Украина)/Марта Костюк (Украина) — Катержина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США).

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер

В Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

После Олимпиады на американской серии турниров россиянки играли с другими партнершами в парных соревнованиях.

Турнир в Пекине категории WTA-1000 завершится 6 октября. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.

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теннис Мирра Андреева Диана Шнайдер
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Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
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