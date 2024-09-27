Андреева и Шнайдер выиграли первый совместный парный матч после Олимпиады
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли во второй круг турнира WTA в Пекине в парном разряде.
Они впервые после Олимпиады в Париже сыграли вместе. В первом круге россиянки обыграли японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми со счетом 6:0, 6:2.
Следующими соперницами Шнайдер и Андреевой будут победители противостояния Людмила Киченок (Украина)/Марта Костюк (Украина) — Катержина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США).
В Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.
После Олимпиады на американской серии турниров россиянки играли с другими партнершами в парных соревнованиях.
Турнир в Пекине категории WTA-1000 завершится 6 октября. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн.
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