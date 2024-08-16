 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Шнайдер рассказала, когда снова сыграет в паре с Миррой Андреевой

Шнайдер и Мирра Андреева снова сыграют в паре на турнирах WTA в Китае
Российские теннисистки, которые завоевали серебро на Олимпиаде в Париже, договорились сыграть вместе на турнирах WTA в Китае в конце сентября — начале октября
Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, которые завоевали серебро на Олимпиаде в Париже в парном разряде, в следующий раз сыграют вместе на крупных турнирах WTA в Китае в сентябре—октябре этого года. Об этом Шнайдер рассказала на YouTube-канале «Больше».

После Игр в Париже теннисистки поехали на турниры в Северную Америку, где в парном разряде играют с другими партнершами. По словам Шнайдер, они просто заранее об этом не договаривались. «На самом деле до последнего не знали с Миррой, что будем играть вместе на Олимпиаде. Очень на это надеялась, потому что понимала, что у нас есть большие шансы. Мы с Миррой договорились в Китае сыграть два «Мастерса» в паре. Так что увидите нас там», — сказала Шнайдер.

Стоило ли ехать России на Олимпиаду ради одной медали
Спорт
Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Турниры WTA-1000 (женский аналог «Мастерса») в Пекине и Ухане пройдут с 23 сентября по 6 октября и с 7 по 13 октября соответственно.

В Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Диана Шнайдер Мирра Андреева
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Шнайдер уверенно победила американку на турнире WTA в Цинциннати
Спорт
Шнайдер нанесла китайской теннисистке рекордное 22-е поражение подряд
Спорт
Шнайдер впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга WTA
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 17:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:28
«ТКС Холдинг» начал контролировать 99,4% акций РосбанкаЭкономика, 19:18
МВД Украины допустило принудительную эвакуацию жителей Сумской областиПолитика, 19:16
«Зенит» объявил об уходе второго за день футболистаСпорт, 19:10
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:00
В ФССП заявили, что побудили Нурмагомедова погасить долг по налогамСпорт, 18:54
Ратко Младич получил травму головы в тюрьме в ГаагеПолитика, 18:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ВСУ уничтожили мост через Сейм в Курской областиПолитика, 18:46
Падение биткоина и NFT на Sotheby’s. События недели на крипторынкеКрипто, 18:44
Предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» добавили две статьиОбщество, 18:39
«Страна» узнала о пропаже БМП с памятника воинам-афганцам в КиевеПолитика, 18:35
Лукашенко помиловал часть осужденных за протестыПолитика, 18:29
Дерипаска поспорил с данными о причинах падения сборов налогов от бизнесаЭкономика, 18:25
Таможня назвала причину пробки на русско-польской границеОбщество, 18:22