Шнайдер рассказала, когда снова сыграет в паре с Миррой Андреевой
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева, которые завоевали серебро на Олимпиаде в Париже в парном разряде, в следующий раз сыграют вместе на крупных турнирах WTA в Китае в сентябре—октябре этого года. Об этом Шнайдер рассказала на YouTube-канале «Больше».
После Игр в Париже теннисистки поехали на турниры в Северную Америку, где в парном разряде играют с другими партнершами. По словам Шнайдер, они просто заранее об этом не договаривались. «На самом деле до последнего не знали с Миррой, что будем играть вместе на Олимпиаде. Очень на это надеялась, потому что понимала, что у нас есть большие шансы. Мы с Миррой договорились в Китае сыграть два «Мастерса» в паре. Так что увидите нас там», — сказала Шнайдер.
Турниры WTA-1000 (женский аналог «Мастерса») в Пекине и Ухане пройдут с 23 сентября по 6 октября и с 7 по 13 октября соответственно.
В Париже Шнайдер и Андреева впервые играли вместе в паре и дошли до финала, уступив там итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.
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