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В Союзе конькобежцев опровергли слова Родниной о допуске россиян

Глава Союза конькобежцев Гуляев опроверг слова Родниной о допуске ISU россиян
Ирина Роднина ранее заявила, что ISU допустил российских юниоров на международные турниры. Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что никаких решений по этому поводу не было
Николай Гуляев
Николай Гуляев (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев не подтвердил информацию трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования.

«Нет. Никаких решений нет», — сказал Гуляев «Спорт-Экспрессу».

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник отметил, что заседание совета ISU только начинается и вряд ли начнется с вопроса о допуске россиян. «Не сильно верю всей этой истории. Мне уже звонили. На правду это не похоже. Заседание идет два-три дня в зависимости от повестки дня. Выводы делать нужно после», — заявил Лакерник.

Роднина заявила, что ISU допустил российских юниоров на турниры
Спорт
Ирина Роднина

Роднина ранее 27 сентября заявила, что ISU допустил российских юниоров на турниры. При этом официально о допуске российских юниоров ISU не сообщал.

Совет ISU проходит в Лозанне (Швейцарии) 27–28 сентября. Вопрос о возможном допуске российских спортсменов входит в повестку совета.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
ISU Ирина Роднина Николай Гуляев фигурное катание конькобежцы шорт-трек
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