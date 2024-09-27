В Союзе конькобежцев опровергли слова Родниной о допуске россиян
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев не подтвердил информацию трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию и депутата Госдумы Ирины Родниной о том, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования.
«Нет. Никаких решений нет», — сказал Гуляев «Спорт-Экспрессу».
Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник отметил, что заседание совета ISU только начинается и вряд ли начнется с вопроса о допуске россиян. «Не сильно верю всей этой истории. Мне уже звонили. На правду это не похоже. Заседание идет два-три дня в зависимости от повестки дня. Выводы делать нужно после», — заявил Лакерник.
Роднина ранее 27 сентября заявила, что ISU допустил российских юниоров на турниры. При этом официально о допуске российских юниоров ISU не сообщал.
Совет ISU проходит в Лозанне (Швейцарии) 27–28 сентября. Вопрос о возможном допуске российских спортсменов входит в повестку совета.
Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой ISU с 1 марта 2022 года.
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