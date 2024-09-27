Швейцария сняла санкции с гонщика Никиты Мазепина

Автогонщик и сын бизнесмена Дмитрия Мазепина назвал это большой победой и заявил, что справедливость восторжествовала

Никита Мазепин (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Швейцария вслед за Евросоюзом исключила из своего санкционного списка Никиту Мазепина, автогонщика и сына бизнесмена Дмитрия Мазепина. Об этом ТАСС рассказал сам гонщик.

Мазепин-младший находился под европейскими санкциями, принятыми в связи с военной операцией на Украине, с марта 2022 года. ЕС снял с него эти санкции 13 сентября.

«Я, безусловно, рад этой новости. Борьба длилась очень долго. Можно сказать, что справедливость восторжествовала», — сказал Мазепин.

По словам гонщика, на этой неделе Швейцария также исключила его из своего санкционного списка. «Это тоже большая победа для меня. Про дальнейшие планы расскажу обязательно, но чуть позднее», — заключил он.

Мазепин выступал в «Формуле-1» за Haas. За несколько дней до старта сезона-2022 американская команда в одностороннем порядке разорвала с ним контракт.

Пилот провел один сезон в «Формуле-1» в 2021 году, не набрал очков и занял последнее, 21-е место в личном зачете.