Тренер рассказал, когда экс-капитан «Спартака» дебютирует за «Химки»
Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил «Матч ТВ», что новичок команды Георгий Джикия превосходит его ожидания и уже скоро сможет дебютировать за подмосковный клуб.
30-летний защитник покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона после завершения контракта. Контракт с «Химками» экс-капитан «красно-белых» подписал 13 сентября.
«Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания. Скоро он сможет сыграть», — сказал Артига.
Тренер отметил, что будь Джикия нападающим или полузащитником, то уже бы сыграл 15–30 минут, но с центральным защитником так нельзя. «Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с «Краснодаром». Повторюсь, он превосходит мои ожидания», — заключил Артига.
Матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» состоится 6 октября.
С «Спартаке» Джикия играл с 2016 года, выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017). В составе сборной России защитник провел 44 матча и забил два гола.
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