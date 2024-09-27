Тренер рассказал, когда экс-капитан «Спартака» дебютирует за «Химки»

Франк Артига допустил, что защитник Георгий Джикия сможет дебютировать за подмосковную команду в матче 11‑го тура РПЛ с «Краснодаром»

Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил «Матч ТВ», что новичок команды Георгий Джикия превосходит его ожидания и уже скоро сможет дебютировать за подмосковный клуб.

30-летний защитник покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона после завершения контракта. Контракт с «Химками» экс-капитан «красно-белых» подписал 13 сентября.

«Джикия не тренировался три месяца, а до этого не играл целый год, но сейчас набирает форму и где‑то даже превосходит мои ожидания. Скоро он сможет сыграть», — сказал Артига.

Тренер отметил, что будь Джикия нападающим или полузащитником, то уже бы сыграл 15–30 минут, но с центральным защитником так нельзя. «Возможно, он уже получит шанс сыграть в матче с «Краснодаром». Повторюсь, он превосходит мои ожидания», — заключил Артига.

Матч 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Химки» состоится 6 октября.

С «Спартаке» Джикия играл с 2016 года, выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017). В составе сборной России защитник провел 44 матча и забил два гола.