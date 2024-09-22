Абаскаль сразу после отставки из «Гранады» посетил матч «Спартака» с «Динамо»

Абаскаль сразу после отставки из «Гранады» посетил матч «Спартака»

«Спартак» в большинстве упустил победу над «Динамо» (2:2). На матче присутствовал Гильермо Абаскаль, накануне уволенный из «Гранады». Испанец не досмотрел игру

Гильермо Абаскаль (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, об увольнении которого накануне сообщила испанская «Гранада», побывал на матче «красно-белых» с «Динамо» в РПЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», испанец покинул стадион еще до окончания матча, в котором «Спартак» в большинстве упустил победу в компенсированное время (2:2).

Абаскаль с июня был тренером «Гранады», которая в этом сезоне играет во втором дивизионе, но смог одержать только одну победу в шести турах.

Абаскаль был тренером «Спартака» с лета 2022 года до апреля 2024-го и стал с ним бронзовым призером РПЛ в 2023-м.