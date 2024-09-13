Бывший капитан «Спартака» подписал контракт с новым клубом

Защитник пополнил подмосковный клуб на правах свободного агента

Георгий Джикия (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Георгий Джикия стал футболистом подмосковных «Химок». Об этом свидетельствует заявка команды на сезон на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Издание «Чемпионат» ранее, со ссылкой на источник, сообщило, что бывший капитан «Спартака» и сборной России обсуждали контракт на два года.

Джикия покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона после завершения контракта. При этом за год до завершения соглашения с клубом, защитник и его агент заявляли, что игрок хочет остаться в команде. Однако руководство не предложило спортсмену контракта.

Решение руководства клуба вызвало неоднозначную реакцию. Так бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что руководство московского клуба повело себя неправильно в ситуации с Джикией. «Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед «Спартака» на чемпионате и в Кубке России. Поэтому клуб должен был договариваться с ним тихо и полюбовно», — сказал Федун.

Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).

В составе сборной России Джикия провел 44 матча и забил два гола.