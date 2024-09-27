Рекордсмен сборной России забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ
«Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0 в предсезонном матче НХЛ.
Шайбы забросили Эрик Джонсон (45-я минута) и российский форвард Матвей Мичков (59-я минута), поразивший пустые ворота.
На счету 19-летнего россиянина еще одна результативная передача. Всего он набрал 4 (1+3) очка в двух предсезонных матчах.
Мичков в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», покинув петербургский СКА.
В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером. Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.
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