Рекордсмен сборной России забросил шайбу в предсезонном матче НХЛ

Матвей Мичков забросил первую шайбу в предсезонном матче НХЛ за «Филадельфию»

Матвей Мичков отличился в составе «Филадельфии» в игре против «Айлендерс». Всего 19-летний россиянин набрал уже 4 (1+3) очка в двух предсезонных встречах

Матвей Мичков (слева) (Фото: nhl.com)

«Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:0 в предсезонном матче НХЛ.

Шайбы забросили Эрик Джонсон (45-я минута) и российский форвард Матвей Мичков (59-я минута), поразивший пустые ворота.

На счету 19-летнего россиянина еще одна результативная передача. Всего он набрал 4 (1+3) очка в двух предсезонных матчах.

Мичков в начале июля подписал контракт с «Филадельфией», покинув петербургский СКА.

В ноябре 2021 года Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

«Филадельфия» выбрала Мичкова на драфте НХЛ 2023 года под общим седьмым номером. Сезон НХЛ 2024/25 стартует 4 октября.