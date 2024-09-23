Россиянин подрался в дебютном матче НХЛ
Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифз» Никита Гребенкин подрался в первом матче за клуб НХЛ
В третьем периоде предсезонного матча с «Оттава Сенаторз» 21-летний россиянин подрался с 27-летним американским нападающим Адамом Годеттом и победил его. Участники драки получили по пять минут штрафа. Игра завершилась победой «Оттавы» в овертайме — 6:5.
Гребенкин перешел в «Торонто» из магнитогорского «Металлурга» в апреле. Соглашение с канадским клубом рассчитано на три года.
Гребенкин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 41 очко (19 голов и 22 шайбы) очко в 67 матчах.
Сезон НХЛ стартует 4 октября в Праге.
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