Россиянин подрался в дебютном матче НХЛ

Гребенкин перешел в «Торонто» из магнитогорского «Металлурга» в апреле. Соглашение с канадским клубом рассчитано на три года.

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифз» Никита Гребенкин подрался в первом матче за клуб НХЛ

В третьем периоде предсезонного матча с «Оттава Сенаторз» 21-летний россиянин подрался с 27-летним американским нападающим Адамом Годеттом и победил его. Участники драки получили по пять минут штрафа. Игра завершилась победой «Оттавы» в овертайме — 6:5.

Гребенкин перешел в «Торонто» из магнитогорского «Металлурга» в апреле. Соглашение с канадским клубом рассчитано на три года.

Гребенкин в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 41 очко (19 голов и 22 шайбы) очко в 67 матчах.



Сезон НХЛ стартует 4 октября в Праге.