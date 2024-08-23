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«Зенит» продлил контракты с двумя бразильскими легионерами

«Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом
Новые соглашения с Венделом и Клаудиньо действуют до конца сезона 2027/28 с возможностью продления еще на год
Клаудиньо и Вендел
Клаудиньо и Вендел (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

«Зенит» продлил контракты с бразильскими полузащитниками Венделом и Клаудиньо. Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

Новые соглашения с футболистами действуют до конца сезона 2027/28 с возможностью продления еще на год.

Венделу 26 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 10 результативных передач. В этом сезоне Вендел в шести играх отметился уже восемью ассистами.

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Клаудиньо 27 лет, в «Зенит» он перешел в 2021 году. В прошлом сезоне в 43 играх забил пять мячей и сделал девять голевых передач. В этом бразилец пока не отметился результативными действиями. Клаудиньо в феврале 2023 года получил российское гражданство.

После пяти туров нынешнего сезона в чемпионате России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. В шестом туре «Зенит» 24 августа примет московский «Спартак».

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