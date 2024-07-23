«Зенит» не делал нового предложения «Спартаку» по покупке Соболева

Клубы не проводят переговоры о трансфере уже больше недели

Александр Соболев (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

«Зенит» не делал нового предложения о покупке нападающего «Спартака» Александра Соболева, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, стороны за последнюю неделю не предпринимали никаких шагов по трансферу. И никаких изменений пока не было. Однако источники подчеркнули, что переговоры могут возобновиться, если «Зенит» решит предпринять новый шаг по покупке игрока. Сам «Спартак» не спешит продавать игрока.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак» и «Зенит».

Ранее во вторник телеграм-канал «Мутко против» написал, что главный тренер команды Деян Станкович объявил игрокам, что Александр Соболев уходит из «Спартака». Через некоторое время журналист Иван Карпов написал, что Станкович не объявлял об уходе Соболева в «Зенит». Томаш Амарал объявил, что Соболев отстранен от тренировок с первой командой. Позже Карпов написал, что форвард извинился перед Станковичем за плохую игру с «Оренбургом», объяснив, что все его мысли заняты переходом в «Зенит». В ответ на это тренер предложил Соболеву заниматься отдельно от команды.

Кроме того, «Спартак» 23 июля сообщил, что Соболев был отстранен от тренировок с основным составом.

9 июля «РБК Спорт» писал, что «Спартак» отверг предложение «Зенита» по приобретению Соболева в размере €8 млн. По словам источников, «Зенит» неоднократно отмечал в ходе торгов, что не намерен платить за игрока больше €8 млн. Однако «Спартак» это предложение не устраивает, и переговоры продолжаются. При этом источники «РБК Спорт» не исключали, что «красно-белые» в одностороннем порядке могу выйти из сделки, если посчитают ее для себя невыгодной.

Также «РБК Спорт» сообщал, что «Зенит» предварительно договорился с агентами Соболева о личном контракте. По нему форвард будет зарабатывать в новом клубе не менее €2,5 млн, но сумма не превысит €2,8 млн. Также предусмотрен подписной бонус, сумму которого источники не сообщили, но он составит не менее €1 млн.

10 июля генеральный директор московского клуба Олег Малышев заявил, что «Спартак» не получал от петербургского «Зенита» предложений о приобретении Соболева.