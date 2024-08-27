Бывший голкипер «Барселоны» и «Манчестер Сити» завершил карьеру в 41 год
Капитан сборной Чили по футболу, голкипер Клаудио Браво объявил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) о завершении карьеры в возрасте 41 года.
Последним клубом Браво стал «Бетис», где он играл с 2020 года. Ранее вратарь также выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Манчестер Сити».
С «Барселоной» Браво выиграл два чемпионата Испании, два Кубка и один Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С «Манчестер Сити» чилиец стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, трехкратным победителем Кубка лиги.
В сборной Чили Браво провел 145 матчей. Голкипер стал двукратным обладателем Кубка Америки (2015, 2016), серебряным призером Кубка конфедераций (2017) и лучшим голкипером того турнира.
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