Мать фигуристки связала 5-летнюю дисквалификацию дочери с делом Валиевой

Светлана Горобченко заявила, что РУСАДА в деле ее дочери ориентировалось на решение по Камиле Валиевой. По ее словам, дочь не принимала допинг намеренно, а просто случайно выпила из стакана, где были растолчены таблетки

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Светлана Горобченко, мать российской фигуристки Варвары Горобченко, считает, что на пятилетнюю дисквалификацию дочери за допинг повлияло дело Камилы Валиевой. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 27 августа объявило о дисквалификации 17-летней Горобченко на пять лет. В допинг-пробе спортсменки были обнаружены запрещенные мельдоний и сибутрамин. Валиеву в конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за триметазидин до декабря 2025 года.

«Нам не повезло, что заседание прошло после слушаний по делу Валиевой. Они переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше», — заявила Светлана Горобченко.

По ее словам, запрещенные препараты попали в организм дочери случайно. «Я доказывала, что таблетки были куплены моей мамой, предоставляла фотографию, что у нее в аптечке все это есть. <...> Я недосмотрела, упустила, допустила произошедшее. Но это только моя вина. Просто она выпила из стакана, где уже были таблетки растолчены. Тот же сибутрамин содержится в редуксине, который люди в возрасте принимают для снижения холестерина», — рассказала Светлана Горобченко.

Апелляцию на дисквалификацию подавать спортсменка не будет. «Пусть она это забудет и оставит позади. Дальше я не пошла только из-за ее морального состояния. Карьеру мы и так закончили полгода назад, теперь надо учиться в институте», — добавила Светлана Горобченко.

Спортсменка, которая была членом сборной Волгоградской области, проходила тренировочные сборы на базе академии «Ангелы Плющенко» в период с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023-го. Там сообщили, что Горобченко покинула академию задолго до дисквалификации.