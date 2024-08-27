В академии Плющенко отреагировали на дисквалификацию Горобченко за допинг

В академии Плющенко отреагировали на дисквалификацию фигуристки за допинг

В «Ангелах Плющенко» отметили, что не знали о проблемах с допингом у Варвары Горобченко и фигуристка покинула академию задолго до вынесения решения о дисквалификации

Варвара Горобченко (Фото: angelsofplushenko.com)

Фигуристка Варвара Горобченко покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плюшенко «Ангелы Плющенко» задолго до вынесения решения о дисквалификации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) академии.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 27 августа объявило о дисквалификации 17-летней Горобченко на пять лет. В допинг-пробе спортсменки были обнаружены запрещенные мельдоний и сибутрамин. Срок отстранения фигуристки завершится 14 мая 2028 года.

В «Ангелах Плющенко» отметили, что Горобченко по договоренности с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области в период с 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023-го находилась на учебно-тренировочных сборах, проводимых на спортивной базе академии в Москве.

«Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка и ее представители не довели до сведения академии. Во время прохождения учебно-тренировочных сборов официальным тренером Горобченко была Светлана Хаблова. <...> Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации», — говорится в заявлении.

Горобченко — член сборной Волгоградской области, в академии Плющенко она занималась у олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой.