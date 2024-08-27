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Фигуристку академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допинг

Фигуристку академии Плющенко Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг
В допинг-пробе фигуристки Варвары Горобченко были обнаружены мельдоний и сибутрамин
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку академии «Ангелы Плющенко» Варвару Горобченко на пять лет. Об этом на сайте сообщает РУСАДА.

В допинг-пробе Горобченко были обнаружены мельдоний и сибутрамин. Срок отстранения фигуристки отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028 года.

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17-летняя фигуристка является ученицей олимпийской чемпионки 2014 года Юлии Липницкой в академии «Ангелы Плющенко». Горобченко — член сборной Волгоградской области.

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Альвина Цаканян
фигурное катание допинг Евгений Плющенко
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