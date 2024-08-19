Чемпиона России по тяжелой атлетике Балаева дисквалифицировали за допинг

Чемпиона России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг

В пробе Балаева нашли следы анаболического стероида метандиенона. Штангиста отстранили до января 2025 года

Хас-Магомед Балаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Чемпион России 2022 года штангист Хас-Магомед Балаев был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

Дисквалификация 24-летнего спортсмена отсчитывается с 16 января 2023 года.

В пробе Балаева был обнаружен метаболит метандиенона — анаболического стероида, который используют для увеличения мышечной массы.

Балаев выступает в весовой категории до 109 кг, в 2020 и 2021 годах становился серебряным призером чемпионата России, на домашнем чемпионате Европы в 2021-м занял восьмое место.