Чемпиона России по тяжелой атлетике дисквалифицировали за допинг
Чемпион России 2022 года штангист Хас-Магомед Балаев был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.
Дисквалификация 24-летнего спортсмена отсчитывается с 16 января 2023 года.
В пробе Балаева был обнаружен метаболит метандиенона — анаболического стероида, который используют для увеличения мышечной массы.
Балаев выступает в весовой категории до 109 кг, в 2020 и 2021 годах становился серебряным призером чемпионата России, на домашнем чемпионате Европы в 2021-м занял восьмое место.
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