ФИФА расследует данные о сборной Канады, шпионящей дронами за соперницами
Дисциплинарный комитет ФИФА открыл расследование против трех членов тренерского штаба женской сборной Канады, после того как один из них предположительно использовал дроны для наблюдения за тренировкой соперниц из Новой Зеландии на Олимпиаде. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
Под расследование попали главный тренер Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и 43-летний аналитик Джозеф Ломбарди, у которого не было аккредитации на Олимпиаду.
Дроны были замечены на тренировках новозеландок, пишет Sportsnet.
После жалоб команды администрации стадиона полиция арестовала 43-летнего канадца, который признался, что таким образом изучал тактику команды. Задержанному дали восемь месяцев условно за управление беспилотником в запрещенном месте.
Канадки в четверг встретятся с новозеландками в Сент-Этьене.
Пристман объявила, что пропустит матч. Мандер и Ломбарди отправили обратно в Канаду.
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