Канадки остались без тренера на Олимпиаде из-за слежки за соперницами
Главного тренера женской сборной Канады по футболу Беверли Пристман отстранили до конца Олимпиады из-за скандала со слежкой за тренировками соперниц с помощью беспилотников. Об этом сообщается на сайте Канадского олимпийского комитета.
Командой, которая в Париже защищает титул олимпийских чемпионок, будет руководить ассистент Пристман Энди Спенс.
Канадки накануне обыграли новозеландок в стартовом матче турнира в Сент-Этьене со счетом 2:1.
Пристман игру пропустила, поскольку в отношении тренера и двух членов ее штаба ФИФА начала дисциплинарное расследование из-за жалоб новозеландок на дроны, замеченные над стадионом во время тренировок.
Помощницу Пристман Жасмин Мандер и аналитика Джозефа Ломбарди ранее отправили обратно в Канаду. Сама тренер свою причастность к скандалу отрицала.
TSN сообщил со ссылкой на источники, что тренеры мужской и женской сборных Канады пытались снимать закрытые тренировки своих соперников в течение несколько лет, в том числе на Олимпиаде в Токио, где канадки выиграли золото.
Пристман руководит сборной с 2020 года, ее контракт рассчитан до чемпионата мира 2027-го.
Следующий матч канадки проведут с француженками 28 июля.
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