Тренера канадских футболисток выгнали с Олимпиады из-за слежки за соперницами

Канадки остались без тренера на Олимпиаде из-за слежки за соперницами

Штаб действующих олимпийских чемпионок по футболу пытался следить за сборной Новой Зеландии с помощью БПЛА. Тренера Пристман отстранили до конца Игр, ее помощников вернули в Канаду, ФИФА ведет расследование

Беверли Пристман (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Главного тренера женской сборной Канады по футболу Беверли Пристман отстранили до конца Олимпиады из-за скандала со слежкой за тренировками соперниц с помощью беспилотников. Об этом сообщается на сайте Канадского олимпийского комитета.

Командой, которая в Париже защищает титул олимпийских чемпионок, будет руководить ассистент Пристман Энди Спенс.

Канадки накануне обыграли новозеландок в стартовом матче турнира в Сент-Этьене со счетом 2:1.

Пристман игру пропустила, поскольку в отношении тренера и двух членов ее штаба ФИФА начала дисциплинарное расследование из-за жалоб новозеландок на дроны, замеченные над стадионом во время тренировок.

Помощницу Пристман Жасмин Мандер и аналитика Джозефа Ломбарди ранее отправили обратно в Канаду. Сама тренер свою причастность к скандалу отрицала.

TSN сообщил со ссылкой на источники, что тренеры мужской и женской сборных Канады пытались снимать закрытые тренировки своих соперников в течение несколько лет, в том числе на Олимпиаде в Токио, где канадки выиграли золото.

Пристман руководит сборной с 2020 года, ее контракт рассчитан до чемпионата мира 2027-го.

Следующий матч канадки проведут с француженками 28 июля.