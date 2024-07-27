Российский пловец заявил, что «кайфует вообще от всего» на Олимпиаде
Российский пловец Евгений Сомов рассказал, что получает удовольствие от выступления на Олимпийских играх в Париже.
Сомов 27 июля вышел в полуфинал на дистанции 100 м брассом, показав 13-й результат.
«Я кайфую вообще от всего. В принципе проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам», — цитирует Сомова «Матч ТВ».
Россиянин считает, что ему вполне по силам выйти в финал. Полуфинальные заплывы пройдут вечером 27 июля.
Сомов еще собирается выступить в Париже на дистанции 50 м вольным стилем. «Готовлюсь плыть. Мне сказали, можно взять еще одну дистанцию, решил плыть», — добавил россиянин.
Сомов — единственный российский пловец, который принимает участие в Олимпиаде. Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 россиян.
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