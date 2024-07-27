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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российский пловец заявил, что «кайфует вообще от всего» на Олимпиаде

Российский пловец Сомов об Олимпиаде в Париже: кайфую вообще от всего
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Евгений Сомов 27 июля вышел в полуфинал олимпийского турнира на дистанции 100 м брассом
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Российский пловец Евгений Сомов рассказал, что получает удовольствие от выступления на Олимпийских играх в Париже.

Сомов 27 июля вышел в полуфинал на дистанции 100 м брассом, показав 13-й результат.

«Я кайфую вообще от всего. В принципе проплыл нормально, тем более что я не так давно вернулся к тренировкам», — цитирует Сомова «Матч ТВ».

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Фото:juhuanzong / XinHua / Global Look Press

Россиянин считает, что ему вполне по силам выйти в финал. Полуфинальные заплывы пройдут вечером 27 июля.

Сомов еще собирается выступить в Париже на дистанции 50 м вольным стилем. «Готовлюсь плыть. Мне сказали, можно взять еще одну дистанцию, решил плыть», — добавил россиянин.

Сомов — единственный российский пловец, который принимает участие в Олимпиаде. Всего в нейтральном статусе в Париже выступят 15 россиян.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 россияне на Олимпиаде-2024 плавание Евгений Сомов
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