 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Ботафого РЖ 1 2,4 x 3 2 3,55 Футбол Клубный ЧМ. США Бенфика Челси 1 3,6 x 3,45 2 2,15 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Интер Майами 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Бавария 1 4,9 x 4 2 1,67 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Милан Флуминенсе РЖ 1 1,7 x 3,6 2 5,2 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 5,5 2 9 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Ювентус 1 1,65 x 3,8 2 5,4 Футбол Клубный ЧМ. США Боруссия Дортмунд Монтеррей 1 1,75 x 3,7 2 4,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 65 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,38 x 60 2 3,15 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,07 x 28 2 8,7 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года

Все игроки клуба получат статус «неограниченно свободный агент» с 15 июля 2025 года
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Подмосковный «Витязь» исключен из состава участников КХЛ сезонов 2025/26–2029/30. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Такое решение принял совет директоров лиги.

Совет директоров также принял решение присвоить статус «неограниченно свободный агент» игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

«Мафиози», драки, девочки. Чем запомнился самый самобытный клуб КХЛ
Спорт
Хоккеист &laquo;Витязя&raquo; Крис Саймон избивает соперника

На прошлой неделе КХЛ сообщила, что «Витязь» не примет участия в сезоне 2025/26. В ближайшем сезоне примут участие 22 команды. Замены у «Витязя» не будет, тольяттинскую «Ладу» переведут из Восточной в Западную конференцию.

«Витязь» выступал в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.

В прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Витязь» занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Витязь
Материалы по теме
Фетисов отказался назвать исключение «Витязя» из КХЛ потерей для хоккея
Спорт
ХК «Витязь» опубликовал видеоролик под песню «Ты меня не забывай»
Спорт
«Витязь» ушел. Какие клубы покинули КХЛ из-за финансовых проблем
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 91,66 (+0,6) Инвестиции, 26 июн, 18:39 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 78,21 (+0,02) Инвестиции, 26 июн, 18:39
МИД России объявил демарш послу Германии Политика, 18:58
ЦСКА разгромил «Амкал» в первом матче во главе с новым тренером Спорт, 18:56
В Москве отремонтируют 60 советских неоклассических домов Город, 18:54
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Тело выпавшего за борт катера мальчика обнаружили в Химках Общество, 18:41
Кир Стармер извинился за фразу об «острове чужих» в Великобритании Политика, 18:39
В Госдуме назвали условие ужесточения санкций против Telegram и WhatsApp Технологии и медиа, 18:30
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Синоптики пообещали новый циклон с дождем в Москве Город, 18:29
Армянская церковь: чем отличается, кто руководит, отношения с властью База знаний, 18:24
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
«Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года Спорт, 18:18
Путин на прогнозы обвала экономики ответил словами «сами скоро сдохнут» Политика, 18:06
Исполком МОК рассмотрит вопрос восстановления ОКР в сентябре Спорт, 18:01
Хакеры украли $2 млрд из криптосервисов в 2025 году. Кто стоит за атаками Крипто, 18:01