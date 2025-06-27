«Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года
Подмосковный «Витязь» исключен из состава участников КХЛ сезонов 2025/26–2029/30. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Такое решение принял совет директоров лиги.
Совет директоров также принял решение присвоить статус «неограниченно свободный агент» игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.
На прошлой неделе КХЛ сообщила, что «Витязь» не примет участия в сезоне 2025/26. В ближайшем сезоне примут участие 22 команды. Замены у «Витязя» не будет, тольяттинскую «Ладу» переведут из Восточной в Западную конференцию.
«Витязь» выступал в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.
В прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Витязь» занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года