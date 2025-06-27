«Витязь» исключили из КХЛ до 2030 года

Все игроки клуба получат статус «неограниченно свободный агент» с 15 июля 2025 года

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Подмосковный «Витязь» исключен из состава участников КХЛ сезонов 2025/26–2029/30. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Такое решение принял совет директоров лиги.

Совет директоров также принял решение присвоить статус «неограниченно свободный агент» игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

На прошлой неделе КХЛ сообщила, что «Витязь» не примет участия в сезоне 2025/26. В ближайшем сезоне примут участие 22 команды. Замены у «Витязя» не будет, тольяттинскую «Ладу» переведут из Восточной в Западную конференцию.

«Витязь» выступал в КХЛ с момента ее основания — с сезона 2008/09. Команда четыре раза выходила в плей-офф, где уступала в первом раунде.

В прошлом сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ «Витязь» занял десятое место в Западной конференции и не попал в плей-офф.