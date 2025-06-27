Павлюченкова проиграла первый за 16 месяцев полуфинал турнира WTA

Российская теннисистка уступила в Истбурне 19-летней австралийке Майе Джойнт со счетом 5:7, 3:6

Анастасия Павлюченкова (Фото: Hongbo Chen / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира WTA в британском Истбурне.

В полуфинале 33-летняя Павлюченкова уступила 19-летней австралийке Майе Джойнт, 51-й ракетке мира, со счетом 5:7, 3:6.

В решающем матче Джойнт сыграет против филиппинки Александры Эалы.

Павлюченкова сейчас занимает 53-е место в мировом рейтинге (восьмая из россиянок), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA. В последний раз она доходила до этой стадии на турнирах WTA в феврале 2024 года в Дохе. Ранее в этом сезоне ее лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open.

Турнир в Истбурне категории WTA 250 с призовым фондом $389 тыс. завершится 28 июня.