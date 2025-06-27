Павлюченкова проиграла первый за 16 месяцев полуфинал турнира WTA
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира WTA в британском Истбурне.
В полуфинале 33-летняя Павлюченкова уступила 19-летней австралийке Майе Джойнт, 51-й ракетке мира, со счетом 5:7, 3:6.
В решающем матче Джойнт сыграет против филиппинки Александры Эалы.
Турнир в Истбурне категории WTA 250 с призовым фондом $389 тыс. завершится 28 июня.
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