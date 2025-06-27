Впервые в истории теннисистка с Филиппин вышла в финал турнира WTA
Филиппинская теннисистка Александра Эала вышла в финал турнира WTA в британском Истбурне.
В полуфинале 20-летняя Эала победила представительницу Франции Варвару Грачеву, 111-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 2:6, 6:3.
В решающем матче Эала сыграет против победительницы пары Анастасия Павлюченкова (Россия) — Майя Джойнт (Австралия).
Эала, которая занимает 74-е место в мировом рейтинге, стала первой в истории теннисисткой с Филиппин, которой удалось выйти в финал турнира WTA. Ранее в нынешнем сезоне она дошла до полуфинала «тысячника» в Майами.
Турнир в Истбурне категории WTA 250 с призовым фондом $389 тыс. завершится 28 июня.
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