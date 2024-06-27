Бывший футболист сборной Камеруна погиб в ДТП
Бывший полузащитник сборной Камеруна Ландри Н'Гемо погиб в возрасте 38 лет в автоаварии, сообщает L'Equipe.
ДТП произошло в ночь на четверг в центральной части Камеруна.
Н'Гемо в 2006–2014 годах провел 42 матча за национальную сборную и забил три мяча. В 2008 году стал серебряным призером Кубка африканских наций.
На клубном уровне футболист играл за «Нанси», «Бордо», «Сент-Этьен», шотландский «Селтик», а также в Турции и Норвегии.
После 2020 года был тренером юношеских команд, в том числе в «Нанси».
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