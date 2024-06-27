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Бывший футболист сборной Камеруна погиб в ДТП

Бывший игрок сборной Камеруна Ландри Н'Гемо погиб в ДТП в 38 лет
Ландри Н'Гемо провел за сборную Камеруна 42 матча и дошел с ней до финала Кубка африканских наций в 2008 году. Он погиб на родине, попав ночью в ДТП
Ландри Н&#39;Гемо
Ландри Н'Гемо (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Бывший полузащитник сборной Камеруна Ландри Н'Гемо погиб в возрасте 38 лет в автоаварии, сообщает L'Equipe.

ДТП произошло в ночь на четверг в центральной части Камеруна.

Н'Гемо в 2006–2014 годах провел 42 матча за национальную сборную и забил три мяча. В 2008 году стал серебряным призером Кубка африканских наций.

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На клубном уровне футболист играл за «Нанси», «Бордо», «Сент-Этьен», шотландский «Селтик», а также в Турции и Норвегии.

После 2020 года был тренером юношеских команд, в том числе в «Нанси».

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