Тренер заявил, что пятиборка осудила спецоперацию ради шанса на Олимпиаду

Ульяна Баташова не смогла отобраться на Олимпиаду и обвинила в помехах федерацию и сборную. Тренер сборной заявил, что для получения нейтрального статуса спортсменка подписала документ UIPM с осуждением военной операции

Ульяна Баташова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Главный тренер сборной России Андрей Макушин заявил Sports.ru, что обвинившая федерацию (ФСПР) в создании препятствий для отбора на Олимпиаду пятиборка Ульяна Баташова сама нарушила закон, согласившись подписать анкету с пунктом об осуждении военной операции на Украине.

Баташова в апреле заявила, что ее лишили ставки в сборной из-за получения нейтрального статуса. Макушин тогда сказал, что ее нельзя назвать ведущей спортсменкой России и ставку отдали более перспективной юниорке.

В четверг Баташова заявила Sports.ru, что столкнулась с «яростным сопротивлением» ее желанию выступать на международных соревнованиях, бюрократией ФСПР и «вбросами недостоверной информации о якобы действующем контракте с силовым ведомством».

«Являясь прапорщиком Росгвардии, она подписала документ от UIPM (международной федерации) с осуждением спецоперации. Эта анкета есть в нашей федерации», — сказал Макушин.

По его словам, ФСПР только недавно удалось убрать это требование из анкеты — вместо осуждения в ней появился пункт о поддержке мирной миссии олимпийского движения. После этого юниорскому составу сборной рекомендовали подать документы на нейтральный статус. «Поэтому не надо говорить, что федерация якобы против получения нейтрального статуса в принципе. Мы против того, чтобы спортсмены нарушали национальное законодательство», — сказал тренер.

Макушин также заявил, что Баташова подала документы на статус нейтрального спортсмена 4 марта, сообщила об этом в федерацию 7 марта, а уволили ее из Росгвардии только в апреле.

Тренер отметил, что почти все спортсмены сборной «стоят на контрактах в силовых структурах и никто, кроме нее, анкету с таким пунктом подписать не смог». А без нынешних критериев допуска на турниры, по его словам, Баташова просто не прошла бы в состав сборной России по системе отбора.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Федерации современного пятиборья России.

В феврале в Олимпийском комитете России заявили, что согласие с требованиями «соответствия» нейтральному статусу может привести к нарушению российского законодательства.

Баташова — двукратная вице-чемпионка мира в команде и эстафете, многократная чемпионка России, участница Олимпиады в Токио.

На Игры в Париже 29-летняя пятиборка отобраться не смогла. Спортсменка тренируется в Азербайджане.