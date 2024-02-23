ОКР предостерег российских спортсменов от согласия выступить на Олимпиаде

В Олимпийском комитете России заявили, что «согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства»

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Олимпийский комитет России (ОКР) в своем заявлении предупредил тех спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), о возможном «нарушении» российских законов.

«Согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», — говорится в заявлении ОКР.

В ОКР добавили, что МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных на Игры россиян. «Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева, недавно Лозанна прямо заявила об этом», — сказано в заявлении.

Ранее 23 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ОКР на временное отстранение в МОК. «Тем самым Лозаннский арбитраж подтвердил, что Олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям т.н. нейтральности», — заявили в ОКР.

Озвученные в декабре требования МОК для участия в Играх повторили критерии допуска на международные соревнования, опубликованные в марте 2023-го — отсутствие поддержки спецоперации и контрактов с армией и спецслужбами, нейтральный статус и только индивидуальные дисциплины. При этом МОК заявлял, что количество россиян на Играх будет ограниченным, и обещал провести дополнительную проверку завоевавших квоты спортсменов.

Президент России Владимир Путин 14 декабря призвал внимательно проанализировать критерии МОК и принять взвешенное решение по Олимпиаде в Париже, если «условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, обесточить нашу сборную».