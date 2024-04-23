Ставку российской пятиборки с нейтральным статусом отдали юниорке

Главный тренер сборной Андрей Макушин заявил, что Ульяну Баташову никак нельзя назвать ведущей спортсменкой России, поэтому ее зарплатную ставку отдали перспективной юниорке

Ульяна Баташова (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press)

Зарплатную ставку Ульяны Баташовой в сборной России по современному пятиборью передали более молодой и перспективной спортсменке, заявил «РИА Новости» главный тренер национальной команды Андрей Макушин.

29-летняя Баташова ранее рассказала, что ее убрали со ставки в сборной после того, как она решила получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. В Федерации современного пятиборья России в ответ заявили, что спортсменка продолжает числиться в списках национальной сборной.

«Ульяна Баташова на соревнованиях этого сезона, где она выступала, — зимнем турнире и Кубке Павла Леднева — заняла пятые места. То есть ее никак нельзя назвать ведущей спортсменкой России. Кроме того, она не принимает участия в работе сборной команды», — рассказал Макушин.

Он добавил, что Баташова в последнее время проживает в Азербайджане, где ее муж является одним из тренеров сборной этой страны по триатлону. «Поэтому было принято решение о передаче ставки Баташовой молодой перспективной юниорке», — сообщил Макушин.

Баташова — единственная из россиян в современном пятиборье, кто подал документы на нейтральный статус. На прошедшем на прошлой неделе этапе Кубка мира она стала седьмой.

Баташова — двукратный серебряный призер чемпионатов мира. Она выступала на Олимпиаде в Токио и лидировала после трех видов, но стала в итоге девятой.