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Спорт ,  
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«Краснодар» подписал вратаря «Рубина» после ухода Сафонова в ПСЖ

«Краснодар» подписал вратаря Дюпина после ухода Сафонова в ПСЖ
Накануне «Краснодар» официально покинул Матвей Сафонов, который перешел в ПСЖ. Вместо него в кубанский клуб пришел 36-летний Юрий Дюпин, ранее выступавший за «Рубин»
Юрий Дюпин
Юрий Дюпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Голкипер Юрий Дюпин перешел на правах свободного агента в «Краснодар», подписав контракт на один сезон, сообщила пресс-служба серебряных призеров РПЛ.

На протяжении карьеры Дюпин выступал за барнаульское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи», а с 2019 года был вратарем казанского «Рубина».

Дюпину 36 лет. В казанской команде он отыграл 148 матчей, в том числе 52 без пропущенных мячей.

Вратарь сборной России Сафонов перешел в ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

Накануне было объявлено, что основной вратарь кубанской команды и сборной России Матвей Сафонов перешел в ПСЖ, подписав контракт на пять лет. Сафонов был вторым в списке самых дорогих российских игроков по версии Transfermarkt после полузащитника «Монако» Александра Головина, стоимость голкипера оценивалась в €20 млн.

«Краснодар» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, в последнем туре победив претендовавшее на золото московское «Динамо».

Кубанская команда 13 июля впервые в своей истории сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России, матч пройдет в Волгограде.

В составе «Краснодара» есть еще два вратаря — 22-летний Станислав Агкацев и 21-летний Роман Сафронов.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Краснодар ФК Рубин Казань

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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