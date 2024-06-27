Приставы предложили запретить неплательщикам алиментов ходить на футбол
Одной из мер воздействия на злостных неплательщиков по алиментам предлагается сделать приостановку действия карты болельщика (Fan ID), которая необходима для посещения матчей РПЛ, или отказ в ее оформлении. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов на XII Петербургском международном юридическом форуме.
По словам Аристова, Минюст, ФССП и другие органы прорабатывают ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов.
«В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — сказал Аристов (цитата по ТАСС).
В конце мая Владимир Путин подписал закон о реестре должников по алиментам, в который планируется включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.
Глава Минюста Константин Чуйченко говорил, что в списке будут числиться около 144 тыс. россиян. Закон вступит в силу в мае 2025 года.
C начала 2023 года Fan ID cтал обязателен для игр чемпионата России и финала Кубка России по футболу.
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