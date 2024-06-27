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Приставы предложили запретить неплательщикам алиментов ходить на футбол

Глава ФССП Аристов: неплательщикам алиментов могут запретить ходить на футбол
В мае 2025 года вступит в силу закон о реестре должников по алиментам, в который попадут более 140 тыс. человек. В качестве одной из мер предлагается запретить попавшим в реестр людям оформлять Fan ID для похода на футбол
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Одной из мер воздействия на злостных неплательщиков по алиментам предлагается сделать приостановку действия карты болельщика (Fan ID), которая необходима для посещения матчей РПЛ, или отказ в ее оформлении. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов на XII Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Аристова, Минюст, ФССП и другие органы прорабатывают ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов.

«В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — сказал Аристов (цитата по ТАСС).

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В конце мая Владимир Путин подписал закон о реестре должников по алиментам, в который планируется включить информацию о злостных неплательщиках, которых привлекали к административной или уголовной ответственности, а также о тех, кого объявили в розыск.

Глава Минюста Константин Чуйченко говорил, что в списке будут числиться около 144 тыс. россиян. Закон вступит в силу в мае 2025 года.

C начала 2023 года Fan ID cтал обязателен для игр чемпионата России и финала Кубка России по футболу.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФССП алименты паспорт болельщика (Fan ID) судебные приставы должники
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