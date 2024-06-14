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Общество ,  
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Компании рассказали о шансах должников по алиментам устроиться на работу

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Почти каждая четвертая российская компания (24%), скорее всего, откажет в трудоустройстве соискателю с задолженностью по алиментам, а каждая двенадцатая компания (8%) однозначно не возьмет такого человека на работу.

Всего почти треть опрошенных компаний (32%) заявили, что предпочитают не брать на работу должников по алиментам.

К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob после обработки данных опроса (результаты есть у РБК).

По Трудовому кодексу невыплату алиментов нельзя считать законным основанием для отказа в трудоустройстве.

В то же время семь из десяти работодателей не будут отказывать должнику в приеме на работу. Почти половина (48%) заявили, что, скорее всего, будут рассматривать кандидатуру такого сотрудника, а каждый пятый (20%) ответил, что задолженность вовсе не повлияет на трудоустройство кандидата.

По мнению таких работодателей, неплательщику необходимо «иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».

Опрос проводился с 27 мая по 11 июня 2024 года, в нем приняли участие тысяча менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб компаний из всех округов России.

Путин подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам
Политика
Фото:Михаил Мордасов / РИА Новости

Опрос проводился в связи с одобрением Госдумой 6 мая создания реестра должников по алиментам. Позже 22 мая Совет Федерации также одобрил этот законопроект, а президент Владимир Путин подписал его 29 мая.

Закон вступит в силу 24 мая 2025 года.

В реестр войдут сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей и нетрудоспособных родителей.

В открытом доступе будут указаны фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, сумма непогашенной задолженности и информация об исполнительном производстве неплательщика.

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Теги
невыплата алиментов соцопрос Superjob

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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