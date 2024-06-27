Что творилось в Тбилиси после победы Грузии над Португалией. Фотогалерея

Сборная Грузии сенсационно победила команду Португалии и сумела выйти в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Что происходило на улицах грузинской столицы — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сборная Грузии в дебютном для себя чемпионате Европы пробилась в плей-офф турнира, сенсационно обыграв Португалию во главе с Криштиану Роналду. После финального свистка десятки тысяч болельщиков вышли на улицы Тбилиси, чтобы отпраздновать историческую победу.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В матче третьего тура группы F Грузия победила Португалию со счетом 2:0, что позволило ей выйти в 1/8 финала с третьего места. Голы забили Хвича Кварацхелия (2-я минута) и Жорж Микаутадзе (57, с пенальти).

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Встреча прошла в Гельзенкирхене. Мэрия Тбилиси организовала открытую трансляцию на стадионе имени Михаила Месхи, трибуны которого заполнили тысячи фанатов.

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Кроме того, жители грузинской столицы заполнили все бары, кафе и рестораны в центре города, а после окончания матча массово вышли на улицы.

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Сигналящие автомобили образовали заторы на улицах, в результате чего движение на обеих набережных реки Кура было полностью парализовано. Болельщики высовывались из окон машин, забирались на их крыши, размахивая национальными флагами и скандировали кричалки в поддержку команды.

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Несмотря на будний день и позднее окончание матча (около 1:00 по местному времени), похожая ситуация наблюдалась и на окраинах Тбилиси, где многие болельщики не спали всю ночь. Они жгли пиротехнику, запускали фейерверки и даже устроили дрифт-шоу.

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

«Эмоции сумасшедшие, тут и говорить нечего. Это очень большое событие для Грузии. Такого еще не было! Сейчас вся страна ликует. Во всей Грузии будет рекой литься вино — будем отмечать!» — прокомментировал успех сборной экс-нападающий команды Грузии и московского «Локомотива» Заза Джанашия.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Теперь в 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии встретится с командой Испании. Игра состоится в ближайшее воскресенье, 30 июня, на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.