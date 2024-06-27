«Вошли в историю». Как в Грузии отреагировали на выход в плей-офф Евро

Сборная Грузии на своем дебютном чемпионате Европы вышла в плей-офф турнира. Как в стране отреагировали на сенсационный результат сборной — в подборке «РБК Спорт»

Футболисты сборной Грузии (Фото: Reuters)

Сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф. Встреча прошла в Гельзенкирхене.

Голы забили Хвича Кварацхелия (2-я минута) и Жорж Микаутадзе (57, с пенальти).

Кварацхелия забил Португалии на второй минуте — это самый быстрый пропущенный гол португальцев на Евро (1:32), сообщает Opta. Полузащитник «Наполи» поучаствовал уже в 20 из 54 голов сборной Грузии при главном тренере Вилли Саньоле (15 голов и пять передач).

Микаутадзе, сделавший также голевую передачу, стал первым игроком с результативным действием в каждом из своих первых трех матчей на ЧЕ со времен Гарета Бэйла на Евро-2016. Грузинский форвард «Меца» с тремя голами сейчас является лучшим бомбардиром Евро-2024.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Грузия впервые в своей истории выступает в основном этапе крупного турнира (Евро и ЧМ). В 1/8 финала Грузия 30 июня в Кельне встретится с Испанией.

Как в сборной Грузии отреагировали на выход в плей-офф

Вилли Саньоль, главный тренер сборной Грузии

«Честно говоря, я не могу вспомнить, что я сказал игрокам перед игрой, но посыл был таким, чтобы они играли в свой футбол. Я сказал им, чтобы они вспомнили, как играли, когда им было 16 или 17 лет, без каких-либо раздумий, и сегодня они сделали это блестяще, превзойдя все ожидания. Трудно осознать, что мы совершили — это, скорее всего, произойдет, когда мы проиграем. У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками, потому что они показали образ Грузии в этих трех матчах. Я очень горжусь тем, что являюсь их тренером», — заявил Саньоль пресс-службе УЕФА.

Хвича Кварацхелия, нападающий сборной Грузии

«Сегодня не было того, кто сыграл индивидуально лучше всех, сегодня была команда, и мы всем доказали, что действительно умеем играть. Мы всегда выходим побеждать, всегда сосредоточены на следующем матче.

Это лучший день в жизни грузинских футбольных болельщиков. Мы вошли в историю, и никто не поверил бы, что мы это сделаем. Никто не поверил бы, что мы можем обыграть Португалию, но именно поэтому мы сильная команда», — приводит слова Кварацхелии сайт УЕФА.

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Португалии

«Пропущенный гол повлиял напрямую — нам потребовалось некоторое время, чтобы найти свою игру. Начало было не таким, как мы хотели, с интенсивностью и низким блоком. Мы не смогли этого сделать. В этом матче мы играли не так интенсивно, как соперник. Для Грузии это был финал, а для нас лишь шаг к 1/8 финала. Отчасти это повлияло на итоговый результат», — цитирует Мартинеса сайт УЕФА.

Реакция экспертов

Арчил Арвеладзе, бывший футболист сборной Грузии, «Трабзонспора», «Динамо» Тбилиси, «Кёльна» и «Локомотива» Тбилиси

«Я в шоке. Клянусь, очень рад, но в шоке. Выиграть такую игру против Португалии — это история. Я очень-очень рад, что грузины смогли. Впервые играем на чемпионате Европы, и это очень нелегко — сразу выйти из группы. Молодцы! Просто молодцы! Вся Грузия уже на улицах. Спасибо всем, кто радуется. Я без эмоций. Нервничал всю игру, особенно до второго гола. Кричали, переживали», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Заза Джанашия, бывший игрок сборной Грузии

«Эмоции сумасшедшие тут и говорить нечего. Это очень большое событие для Грузии. Такого еще не было! Сейчас вся страна ликует. Во всей Грузии будет рекой литься вино — будем отмечать! <...>. От Грузии жду только победы, а больше и нечего. У нас есть характер, так что мы можем и выстоять против испанцев. Мы и сами сильные!», — цитирует Джанашию Sport24.

Омари Тетрадзе, бывший советский и российский футболист

«Грузия заслужила выход в 1/8 финала. Грузия с Португалией показала неплохую игру, строго сыграли в обороне и все моменты, которые создали — использовали. Конечно, мяч на второй минуте раскрепостил ребят. Появилось больше уверенности. Грузия хорошо сыграла на контратаках. Я поздравляю Грузию с заслуженной победой!», — отметил Тетрадзе «Чемпионату».