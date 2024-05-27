Карацев проиграл на «Ролан Гаррос» отказавшемуся выступать за Россию
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Александру Шевченко (Казахстан) со счетом 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4 в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
В следующем раунде Шевченко сыграет с французом Корентеном Муте.
Карацев занимает 82-е место в рейтинге ATP. На счету 30-летнего россиянина три титула на турнирах ATP. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио завоевал серебро в миксте в паре с Еленой Весниной. В 2021 году в составе сборной России стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.
Шевченко в январе сменил российское спортивное гражданство на казахстанское. Он является 59-й ракеткой мира. На счету 23-летнего теннисиста нет титулов на турнирах ATP. В серии «Большого шлема» не доходил дальше второго круга.
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