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Карацев проиграл на «Ролан Гаррос» отказавшемуся выступать за Россию

Карацев проиграл на «Ролан Гаррос» отказавшемуся выступать за Россию Шевченко
В следующем раунде Шевченко сыграет с французом Корентеном Муте
Аслан Карацев
Аслан Карацев (Фото: EPA / ТАСС)

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Александру Шевченко (Казахстан) со счетом 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4 в матче первого круга Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В следующем раунде Шевченко сыграет с французом Корентеном Муте.

Карацев занимает 82-е место в рейтинге ATP. На счету 30-летнего россиянина три титула на турнирах ATP. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио завоевал серебро в миксте в паре с Еленой Весниной. В 2021 году в составе сборной России стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Шевченко в январе сменил российское спортивное гражданство на казахстанское. Он является 59-й ракеткой мира. На счету 23-летнего теннисиста нет титулов на турнирах ATP. В серии «Большого шлема» не доходил дальше второго круга.

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Аслан Карацев Александр Шевченко Ролан Гаррос теннис
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