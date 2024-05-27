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Надаль на своем последнем «Ролан Гаррос» впервые проиграл в первом раунде

Надаль на своем последнем «Ролан Гаррос» впервые проиграл в первом раунде
Рафаэль Надаль проиграл представителю Германии Александру Звереву в первом раунде Открытого чемпионата Франции
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Испанец Рафаэль Надаль проиграл представляющему Германию Александру Звереву со счетом 3:6, 6:7, 3:6 в первом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Надаль на данный момент занимает 275-е место, которое не дает место на «Ролан Гаррос». Но он получил приглашение от организаторов. В связи с низким рейтингом в соперники испанцу попал занимающий четвертое место Александр Зверев.

Надаль впервые в карьере уступил в первом круге «Ролан Гаррос». Ранее он ни разу не уступал на Открытом чемпионате Франции ранее четвертого раунда. В 2016-го он покинул Париж после третьего раунда, поскольку снялся с турнира из-за травмы.

Испанец является рекордсменом по титулам на Открытом чемпионате Франции — 14 титулов. Он одержал 112 побед при четырех поражениях за время выступления на турнире.

Ранее испанец заявил, что нынешний сезон станет последним в его карьере. Он пропустил из-за травмы весь прошлый сезон, при этом не смог восстановиться к старту нынешнего. Однако он отказался от прощальной церемонии на «Ролан Гаррос». 37-летний испанец не исключает, что может продолжить выступление после нынешнего сезона, но наиболее вероятный сценарий — завершение.

Надаль является 22-кратным победителем турниров серии «Большого шлема», обладателем карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.

Зверев является четвертой ракеткой мира. Он родился в семье теннисистов, эмигрировавших из СССР. На счету 27-летнего игрока 22 титула ATP.

Открытый чемпионат Франции продлится до 8 июня. Призовой фонд составил €54 млн. В 2023 году «Ролан Гаррос» выиграли серб Новак Джокович и полька Ига Свентек.

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Теги
Руслан Алиев
теннис ATP Ролан Гаррос Рафаэль Надаль Александр Зверев
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