Российский пловец заявил о проблемах при получении нейтрального статуса
Пловец Евгений Сомов рассказал, что российские пловцы не оформляют нейтральный статус, чтобы не лишиться зарплаты и не испортить отношения с Всероссийской федерацией плавания (ВФП).
Сомов ответил на вопрос, удивляет ли его, что никто из пловцов в России не попытался получить нейтральный статус. «Не особо. Все же привязаны. Ну, подашь — отлетят зарплаты, сборы. Испортятся отношения с федерацией. По сути, ты станешь безработным. И кто к такому готов?» — сказал Сомов.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова в апреле заявила, что собирается в будущем подать заявку на нейтральный статус. Нейтральный статус World Aquatics был только у серебряного призера Олимпиады в Токио в эстафете 4×200 м вольным стилем Ивана Гирева, однако в начале апреля стало известно, что пловец от него отказался.
Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.
МОК 8 декабря допустил россиян на Игры в Париже на строгих условиях, среди которых отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков 15 декабря обвинил МОК в запуске «кампании по нейтрализации российских спортсменов».
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
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