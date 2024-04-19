Юлия Ефимова заявила, что ее не пугает осуждение за нейтральный статус

Шестикратная чемпионка мира по плаванию заявила, что в жизни сталкивалась с большим количеством критики и поэтому не боится осуждений из-за того, что может получить нейтральный статус для участия в Олимпиаде

Юлия Ефимова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не боится, что ее будут осуждать из-за возможного получения нейтрального статуса для выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом она заявила «РИА Новости».

«В моей жизни столько осуждений было, что уже нет, не боюсь. Меня постоянно то пресса, то просто люди поднимают до небес и опускают ниже плинтуса. Я не могу ничего с этим поделать», — сказала Ефимова.

По словам спортсменки, «каким бы хорошим ты ни пытался быть, все равно для кого-то ты будешь плохим».

Ефимова назвала олимпийское золото своей мечтой. «Я ни за что не сдамся, а если сдамся, это уже буду не я. Меня трудности мотивируют. Когда все просто, мне неинтересно», — отметила пловчиха.

Ефимова 9 апреля заявила, что подаст заявку на нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, если улучшит свои результаты. По ее словам, к выполнению олимпийского норматива она «еще даже не начинала готовиться».

Сейчас ни у кого из российских пловцов нет нейтрального статуса. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников ранее называл унизительными условия допуска на Олимпиаду для россиян. Лидеры сборной России Климент Колесников, Евгений Рылов, Евгения Чикунова говорили, что не будут выступать в Париже в нейтральном статусе.

Ефимова участвовала в четырех Олимпиадах, на ее счету бронзовая медаль в Лондоне в 2012 году и две серебряные награды в Рио в 2016 году. В активе спортсменки также шесть золотых медалей чемпионата мира и семь золотых медалей континентальных первенств. Она является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов (17).