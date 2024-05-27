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Украинский форвард стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Украинский форвард Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
Нападающий «Жироны» Артем Довбик в дебютном сезоне чемпионата Испании отметился 24 забитыми мячами, обойдя по этому показателю Александра Серлота и Джуда Беллингема
Артем Довбик
Артем Довбик (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2023/24.

На счету украинца 24 гола. Он опередил нападающего «Вильярреала» Александра Серлота (23 гола) и полузащитника «Реал» Мадрида Джуда Беллингема (19).

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26-летний Довбик провел свой первый сезон в чемпионате Испании. Форвард перешел в «Жирону» из украинского «Днепр-1» летом 2023 года. Помимо 24 забитых мячей он отметился восьмью голевыми передачами в 36 играх Ла Лиги.

«Жирона» заняла третье место в прошедшем сезоне чемпионата Испании, набрав 81 очко. Чемпионом стал «Реал» (95), на втором месте «Барселона» (85).

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Альвина Цаканян
Футбол Жирона
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