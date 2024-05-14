Президент испанской Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал»
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в следующем сезоне будет выступать за мадридский «Реал». Об этом в интервью газете Ole заявил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.
«Да, да, Мбаппе будет выступать в «Реале» в следующем сезоне. Он один из лучших футболистов в мире, но у них еще есть Джуд Беллингем и Винисиус. У них будет отличный состав, однако это не дает гарантий победы в чемпионате Испании», — сказал Тебас.
Мбаппе 10 мая объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» в конце сезона после окончания срока контракта.
Ожидается, что 25-летний форвард продолжит карьеру в мадридском «Реале», при этом официально об этом не объявлялось.
Мбаппе выступает в ПСЖ с 2017 года, он перешел туда из «Монако». С парижанами форвард выиграл шесть чемпионатов Франции, по три Кубка и Суперкубка страны, два Кубка французской лиги.
В составе сборной Франции на счету Мбаппе 77 матчей и 46 голов, он чемпион мира 2018 года и серебряный призер ЧМ-2022.
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