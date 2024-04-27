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Лидер «Ливерпуля» поругался с Клоппом перед выходом на замену

Салах поругался с Клоппом перед выходом на замену в матче с «Вест Хэмом»
Египетский форвард Мохаммед Салах вступил в перепалку с главным тренером клуба перед выходом на замену в матче АПЛ с «Вест Хэмом». «Ливерпуль» в этой игре снова потерял очки
Мохаммед Салах и Юрген Клопп
Мохаммед Салах и Юрген Клопп (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Лучший бомбардир «Ливерпуля» Мохаммед Салах поругался с главным тренером команды Юргеном Клоппом перед выходом на замену в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма».

Салах начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 79-й минуте. Перед выходом на поле он о чем-то громко спорил с Клоппом, активно жестикулируя. Египтянина пришлось успокаивать партнерам по команде Дарвину Нуньесу и Джозефу Гомесу.

Встреча завершилась со счетом 2:2. «Ливерпуль» снова потерял очки, у команды лишь одна победа в пяти последних матчах.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место, набрав 75 очков в 35 матчах. Впереди «Арсенал» (77 очков, 34 матча) и «Манчестер Сити» (76, 33).

Клопп, который возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года, в январе объявил, что покинет команду в конце сезона. С командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ливерпуль Юрген Клопп Мохаммед Салах
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