Немецкий тренер возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. С командой он выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА

Юрген Клопп (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Немецкий тренер Юрген Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

«Я понимаю, что для многих людей это будет шоком, но я могу все объяснить или по крайней мере попытаться. Мне нравится абсолютно все в этом клубе, мне нравится все в городе, все в наших болельщиках. Но то, что я принял такое решение, показывает вам, что я в нем убежден», — сказал Клопп.

По словам тренера, у него кончаются силы, чтобы продолжать занимать свою должность. «Очевидно, что сейчас у меня нет проблем. Но я уже давно знал, что мне придется объявить об этом в какой-то момент. Я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова, снова и снова», — добавил Клопп.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под его руководством английский клуб в сезоне 2019/20 впервые с 1989 года выиграл золотые медали чемпионата страны. Помимо этого, команда в шестой раз в своей истории завоевала главный европейский трофей, выиграв Лигу чемпионов в сезоне 2018/19.

Также Клопп завоевал с «Ливерпулем» Кубок Англии (2021/22), Кубок лиги (2021/22), Суперкубок Англии (2022), Суперкубок УЕФА (2019), команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов (2017/18, 2021/22), один раз до финала Лиги Европы (2015/16).

Ранее 53-летний Клопп тренировал немецкие «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 48 очков в 21 матче.