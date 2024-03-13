Плющенко назвал сумму, за которую готов выступить на турнире шоу-программ

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что согласится там участвовать за 10 млн руб. При этом весь призовой фонд последнего турнира, где победил Алексей Ягудин, составлял 15 млн

Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко согласится выступить в турнире по шоу‑программам «Русский вызов» за 10 млн руб. Об этом он заявил журналистам.

«Я смогу принять участие, уже озвучивал условия организаторам, когда только это все начиналось — 10 млн руб. Что они ответили? Ищут деньги», — цитирует Плющенко «РИА Новости».

Организованный Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) турнир «Русский вызов» прошел в Санкт-Петербурге 9 марта. Его второй год подряд выиграл олимпийский чемпион Алексей Ягудин, главный соперник Плющенко в годы его спортивной карьеры.

Каждый участник турнира представил оригинальный показательный номер длительностью от 2,5 до 3 минут. Особых требований к техническим элементам не было, как и ограничений по использованию реквизита и костюмов.

Победитель турнира получил 5 млн руб., общий призовой фонд составил 15 млн.