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Плющенко назвал сумму, за которую готов выступить на турнире шоу-программ

Плющенко: готов выступить на турнире шоу-программ «Русский вызов» за ₽10 млн
Двукратный олимпийский чемпион заявил, что согласится там участвовать за 10 млн руб. При этом весь призовой фонд последнего турнира, где победил Алексей Ягудин, составлял 15 млн
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко согласится выступить в турнире по шоу‑программам «Русский вызов» за 10 млн руб. Об этом он заявил журналистам.

«Я смогу принять участие, уже озвучивал условия организаторам, когда только это все начиналось — 10 млн руб. Что они ответили? Ищут деньги», — цитирует Плющенко «РИА Новости».

Алексей Ягудин второй год подряд выиграл турнир по шоу-программам
Спорт
Алексей Ягудин

Организованный Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) турнир «Русский вызов» прошел в Санкт-Петербурге 9 марта. Его второй год подряд выиграл олимпийский чемпион Алексей Ягудин, главный соперник Плющенко в годы его спортивной карьеры.

Каждый участник турнира представил оригинальный показательный номер длительностью от 2,5 до 3 минут. Особых требований к техническим элементам не было, как и ограничений по использованию реквизита и костюмов.

Победитель турнира получил 5 млн руб., общий призовой фонд составил 15 млн.

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фигурное катание Евгений Плющенко
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