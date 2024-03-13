Плющенко назвал сумму, за которую готов выступить на турнире шоу-программ
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко согласится выступить в турнире по шоу‑программам «Русский вызов» за 10 млн руб. Об этом он заявил журналистам.
«Я смогу принять участие, уже озвучивал условия организаторам, когда только это все начиналось — 10 млн руб. Что они ответили? Ищут деньги», — цитирует Плющенко «РИА Новости».
Организованный Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) турнир «Русский вызов» прошел в Санкт-Петербурге 9 марта. Его второй год подряд выиграл олимпийский чемпион Алексей Ягудин, главный соперник Плющенко в годы его спортивной карьеры.
Каждый участник турнира представил оригинальный показательный номер длительностью от 2,5 до 3 минут. Особых требований к техническим элементам не было, как и ограничений по использованию реквизита и костюмов.
Победитель турнира получил 5 млн руб., общий призовой фонд составил 15 млн.
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